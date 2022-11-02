15:39

В Баку состоялась встреча один на один между премьер-министром Азербайджана Али Асадовым и находящимся с официальным визитом в стране вице-президентом Турции Фуатом Октаем, сообщили в Кабинете министров Азербайджана.

Согласно сообщению, в ходе встречи было отмечено, что братские и союзнические отношения между Азербайджаном и Турцией успешно развиваются во всех сферах. Была подчеркнута значимость 10-го заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией и совместного бизнес-форума, которые пройдут в Баку.