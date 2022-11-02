Пентагон проведет секретную встречу

Руководители Пентагона встретятся с представителями оборонной промышленности, чтобы обсудить пути решения проблем, которые возникнут во время роста спроса на оружие со стороны союзников США из-за вторжения России в Украину. Об этом сообщает Reuters.

«Заместитель министра обороны Соединенных Штатов Кэт Хикс проведет секретную встречу с ведущими оборонными подрядчиками страны. Они обсудят стратегии национальной обороны, обеспечение безопасности цепочек поставок и укрепление военно-промышленной базы, в том числе проблем с рабочей силой», - заявил пресс-секретарь Пентагона Эрик Пахон.

В Пентагоне беспокоятся из-за того, что ведущие американские оборонные поставщики столкнутся с резким ростом заказов на оружие из европейских стран на фоне растущих опасений по поводу России и ее амбиций в регионе.