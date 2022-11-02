Путин призвал вывезти население из Херсона

Гражданское население необходимо вывезти из зоны боевых действий в Херсоне, заявил президент Владимир Путин, сообщают российские СМИ.

«Сейчас, конечно, тех, кто проживает в Херсоне, нужно убрать из зоны наиболее опасных действий», - сказал Путин, добавив, что гражданское население не должно страдать от обстрелов и наступательных мероприятий, связанных с военными действиями.

Путин также сказал, что уже 49 000 мобилизованных россиян из 318 000 находятся в зоне боевых действий.

Вчера стало известно, что российские войска готовятся сдать Херсон Украине и перебраться на левый берег Днепра.