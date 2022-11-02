Покушение на Имрана Хана: экс-премьер получил ранения обеих ног

Бывший премьер-министр Пакистана и председатель оппозиционной партии «Движение за справедливость» Имран Хан получил ранение обеих ног при покушении на него накануне, сообщил телеканал Geo.tv.

«Пуля попала ему в обе ноги. Она задела правую ногу и повредила кость левой ноги», - говорится в сообщении.

Нападение на Имрана Хана было совершено в городе Вазирабад округа Гуджранвала. Бывший премьер Пакистана возглавлял организованный ДЗС «Долгий марш за реальную независимость», который начался 28 октября из административного центра провинции Пенджаб - города Лахор. Нападавший молодой человек несколько раз выстрелил из пистолета снизу в Хана, когда политик стоял на крыше грузовика. В результате нападения один человек погиб, еще 13 получили ранения. По данным газеты Dawn, погибшего звали Муаззам Наваз, информация о его личности не приводится.

Жизнь политика вне опасности. Среди раненых также сенатор Фейсал Джавед и лидер пенджабского отделения ДЗС Ахмед Чатта.