В Херсонской области публично казнили украинку Financial Times
В украинском городе Скадовск, который находится в аннексированной части Херсонской области, россияне публично казнили 56-летнюю местную жительницу Татьяну Мудренко за поддержку Украины и конфликт с пророссийскими полицейскими. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на свидетельства очевидцев и сестры погибшей Натальи Черной.
Согласно источникам, погибшая работала медсестрой, активно протестовала против российской оккупации. В начале октября она отчитала украинских полицейских за сотрудничество с российскими военными и выкрикнула «Скадовск - это Украина!»
Вскоре после ссоры женщину и ее сожителя, 60-летнего Анатолия Орехова, задержали. 15 октября Наталье Черной сообщили, что ее сестра мертва. По словам свидетелей, Татьяне Мудренко «что-то влили в рот», а затем повесили перед зданием суда.
В свидетельстве о смерти, которое прислали ее сестре, причиной смерти указана «механическая асфиксия», то есть удушье, вызванное сдавливанием дыхательных путей.
Анатолия Орехова после задержания освободили, у него была сломана рука и заметны следы побоев. После похорон Татьяны Мудренко он снова пропал.
Журналисты Financial Times отметили, что не могут независимо подтвердить эту историю, однако в середине октября про гибель Татьяны Мудренко сообщали украинская правозащитная группа «Медийная инициатива за права человека» и издание «Цензор.Нет».