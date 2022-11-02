В украинском городе Скадовск, который находится в аннексированной части Херсонской области, россияне публично казнили 56-летнюю местную жительницу Татьяну Мудренко за поддержку Украины и конфликт с пророссийскими полицейскими. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на свидетельства очевидцев и сестры погибшей Натальи Черной.

Согласно источникам, погибшая работала медсестрой, активно протестовала против российской оккупации. В начале октября она отчитала украинских полицейских за сотрудничество с российскими военными и выкрикнула «Скадовск - это Украина!»

Вскоре после ссоры женщину и ее сожителя, 60-летнего Анатолия Орехова, задержали. 15 октября Наталье Черной сообщили, что ее сестра мертва. По словам свидетелей, Татьяне Мудренко «что-то влили в рот», а затем повесили перед зданием суда.