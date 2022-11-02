Симоньян мечтает: «Мы снова приедем в гостеприимный, веселый, светлый и сытый Киев...»

Главный редактор российского телеканала RT Маргарита Симоньян помечтала в своем телеграм-канале о том, каким будет Киев после окончания российско-украинской войны. Судя по посту, пропагандистка Кремля уверена в положительном ее исходе для России.

«Настанет день, и мы снова приедем в гостеприимный, веселый, светлый и сытый Киев», - мечтает Симоньян. По ее словам, российские мужчины будут «заглядываться на чернобровых Оксан», а русские и украинцы, даже не знакомые друг с другом, будут вместе петь «в шинках» песню «Ніч яка місячна» - «самую красивую на земле, украинскую песню, которую знает каждый русский».

Симоньян также мечтает, что в Киеве можно будет «натрескаться местной черешни» и почитать «малороссийские рассказы славы русской литературы, великого Гоголя».

«Вместе мы встанем, помянем мучеников, павших в войне за то, чтобы стало именно так, - с пафосом продолжает Симоньян. - Воздвигнем им памятники. Сложим о них новые песни - на русском и украинском».

«Именно в этом, кажется, и заключается смысл такого угловатого, нехудожественного, негоголевского, но оказавшегося неизбежным слова «денацификация», - приходит к «выводу» Симоньян.