С 4 ноября передано в пользование мобильное приложение, содержащее в себе систему бонусов для удобства покупок клиентов и получения бонусов от этого.

Специализирующаяся на продажах телефонов, электроники и бытовой техники в Азербайджане одна из самых крупных сетей магазинов «Иршад» представила свое мобильное приложение для смартфонов, работающих на операционных системах iOS и Android.

Новая цифровая услуга от «Иршад» независимо от времени и места дает возможность покупки с выбором более 20 000 товаров. Каждый, кто загрузит мобильное приложение впервые, при регистрации заработает «23 БОНУСА ПРИВЕТСТВИЯ». Далее клиенты будут получать бонусы за каждый купленный товар. Накопленные бонусы можно использовать при покупке товаров.

Информацию об использовании бонусов более детально можно получить на сайте www.irshad.az, а также в отделе правил использования бонусов, расположенном в «Личном кабинете». В то же время каждый, кто пользуется мобильным приложением, всегда будет первым осведомлен о возможностях, скидках, кампаниях.

Какие превосходства имеет мобильное приложение для покупок «Иршад»?

✅Загрузи приложение, пройди регистрацию и заработай «23 БОНУСА ПРИВЕТСТВИЯ»!

✅Совершай покупки, собирай дополнительные бонусы!

✅Более 20 000 товаров уже в смартфоне!

✅Одним кликом заказ и бесплатная, быстрая доставка!

✅В Личном кабинете вся информация, касающаяся вас!

✅О кампаниях и новинках будь осведомлен первым!

Таким образом, мобильное приложение, обеспечивая функциональность и удобство, снимает ограничения по времени и месту, предоставляет возможность совершения быстрых покупок, к тому же дает возможность получать обновленную информацию об услугах и кампаниях.

Мобильное приложение для покупок «Иршад» уже официально в App Store и Google Play Market.

Для пользователей 𝐀𝐩𝐩 𝐒𝐭𝐨𝐫𝐞 👉 apple.co/3FktMEv.

Для пользователей 𝐆𝐨𝐨𝐠𝐥𝐞 𝐏𝐥𝐚𝐲 𝐌𝐚𝐫𝐤𝐞𝐭 👉 bit.ly/irshadapp.