В ВСУ рассказали о самом сложном участке фронта

Сейчас для ВСУ самым сложным участком фронта на Донбассе является зона под Угледаром. Там российские войска пытаются окружить украинские силы. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, передают украинские СМИ.

"Несколько дней подряд там идут бои в районе населенного пункта Павловка, сложная ситуация, продолжаются позиционные бои, такая вот война "мобильная". Наши подразделения там держатся и не дают врагу пройти, как и по всей линии фронта. Но вот именно там сейчас идет больше всего горячая и интенсивная война", - заявил он.