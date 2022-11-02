Премьер-лига: «Туран-Товуз» неожиданно проиграл «Шамахы»

В Товузе хозяева неожиданно уступили одному из аутсайдеров со счетом 1:3. На 17-й минуте Кямран Гулиев вывел «Шамахы» вперед. На 33-й минуте камерунец Руни Эва реализовал пенальти и сравнял счет. Однако спустя 9 минут Рауф Гусейнли сделал счет 2:1 в пользу гостей. Ну а точку в матче поставил Фуад Байрамов, отличившийся на 51-й минуте.

«Шамахы» с 7 очками занимает 9-е место. «Туран-Товуз» с 15 очками идет на 6-й позиции.

Завтра состоятся матчи «Габала» - «Зиря» (время начала – 15:00) и «Сумгаит» - «Нефтчи» (19:00). В воскресенье сыграют: «Сабаил» - «Сабах» (15:00) и «Карабах» - «Кяпяз» (19:00).

Турнирное положение:

1. «Карабах» - 33 очка (11 матчей)

2. «Сабах» - 31 (12)

3. «Нефтчи» - 25 (12)

4. «Зиря» - 19 (12)

5. «Габала» - 17 (12)

6. «Туран-Товуз» - 15 (12)

7. «Сабаил» - 10 (12)

8. «Кяпяз» - 8 (12)

9. «Шамахы» - 7 (13)

10. «Сумгаит» - 4 (12).