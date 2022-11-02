Ален Симонян поставил условие Володину

Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян не будет участвовать в трехсторонней парламентской встрече Россия - Азербайджан - Армения до тех пор, пока не будут урегулированы гуманитарные и территориальные вопросы, отмеченные в трехстороннем заявлении от 31 октября. Об этом армянским СМИ сообщила пресс-секретарь спикера НС Цовинар Хачатрян, отметив, что она не подтверждает информацию о встрече, которая состоится на следующей неделе.

«Армения получила предложение о трехсторонних межпарламентских переговорах от председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина, когда Ален Симонян находился с рабочим визитом в России, и спикер НС принял приглашение», - сказала Хачатрян.

Она опровергла информацию о том, что встреча состоится на следующей неделе. «Не соответствует действительности», - сказала Хачатрян.

Ранее пресс-служба Госдумы сообщала, что 10 октября Володин поддержал идею спикера парламента Армении обсудить вопросы региональной безопасности в рамках парламентского формата при участии РФ, Азербайджана и Армении.