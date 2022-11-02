Путин разрешил мобилизацию осужденных за тяжкие преступления

Владимир Путин подписал указ о мобилизации граждан с непогашенной или неснятой судимостью за тяжкие преступления. Теперь в России разрешили мобилизовать на войну убийц, грабителей и других преступников, осужденных по тяжелым статьям. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на источники.

Преступников, совершивших тяжкие преступления, в том числе убийство, разбои или грабеж, теперь официально можно призывать на войну.

Однако осужденных за терроризм, захват заложников, педофилию, госизмену, шпионаж и некоторые другие преступления призывать в армию по-прежнему нельзя.

Несмотря на то, что мобилизовать преступников с тяжкими статьями разрешили только 4 октября, представители ЧВК «Вагнер» уже несколько месяцев вербуют «добровольцев» на войну в Украине в российских тюрьмах.