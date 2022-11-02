На пограничном пропускном пункте Сарп между Турцией и Грузией образовались длинные очереди из грузовиков. Haber Global пишет, что очередь из большегрузных автомобилей дальнего следования, ожидающих пересечения границы и въезда в Грузию, протянулась на 10 километров.

Сообщается, что такая ситуация продолжается уже некоторое время, и причина в том, что грузинская сторона задерживает на границе едущие в Россию и Беларусь грузовики. Предположительно, связано это с санкциями, введенными Евросоюзом.

Создавшаяся очередь приводит к тому, что доставляющие товары в Азербайджан или перевозящие товары из Азербайджана в Турцию грузовики целыми днями стоят в очереди, чтобы пересечь границу. На кадрах, распространенных в социальных сетях, видно, что в очереди перед пропускным пунктом стоят многочисленные азербайджанские грузовики.