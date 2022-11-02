Экоактивисты облили супом шедевр Ван Гога

В Италии экоактивисты движения «Последнее поколение» облили овощным супом картину Винсента Ван Гога «Сеятель» в музее Палаццо Бонапарте, где организована выставка с произведениями художника. Об этом сообщило агентство ANSA.

Преступники облили картину «Сеятель» (1853-1890) консервированным супом, приклеили себя клеем к стене у картины и выкрикивали лозунги против использования угля и про последствия изменения климата.

Охрана сразу закрыла залы выставки и выпроводила посетителей. По словам кураторов выставки, картина не пострадала, она была закрыта защитным стеклом.