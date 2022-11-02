Синоптики предупреждают о нестабильной погоде в Азербайджане

С 6 по 7 ноября в Баку и на Апшероне ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, временами до 23-28 м/с, 6 ноября утром в некоторых местах полуострова - до 30 м/с, пройдут дожди, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Согласно сообщению, температура воздуха снизится на 5-8 градусов по сравнению с предыдущими днями.

Начиная с вечера 5 ноября в северных и западных районах Азербайджана и до дня 8 ноября погода будет нестабильной, местами дожди, в горных районах возможен снег.

Западный ветер 6 ноября и до утра 7 ноября усилится до 15-20 м/с, в отдельных местах - до 23-28 м/с. Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями снизится на 5-8°. Возможно повышение уровня воды в реках.