По поручению президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства посетили воинские части, дислоцированные на границе с Арменией.

Как сообщили в Минобороны Азербайджана, Закир Гасанов ознакомился с условиями на недавно созданном пункте дислокации, был проинформирован о том, что в пункте дислокации созданы все необходимые условия для несения военной службы на высоком уровне.

Здесь есть оружейная комната, общежитие, столовая, кухня, склады для продуктов и одежды, баня и санитарный узел, отопительные печи, генераторы и солнечные батареи, обеспечивающие бесперебойное электроснабжение. В целях подготовки к зиме на опорных пунктах и боевых позициях созданы резервы со всеми видами обеспечения.

После ознакомления с бытовыми условиями личного состава генерал-полковника Гасанова проинформировали о служебной боевой деятельности военнослужащих, проходящих службу на боевых позициях. Были представлены доклады об оперативной ситуации.