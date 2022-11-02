Азербайджанцы Молдовы протестуют перед французским посольством ВИДЕО
Представители азербайджанской диаспоры в Молдове проводят мирную акцию протеста перед посольством Франции в Кишиневе, сообщил посол Азербайджана в Молдове Гудси Османов в своем Facebook.
Отмечается, что участники акции, организованной Конгрессом азербайджанцев Молдовы, протестуют против проармянской резолюции, выдвинутой представителями Сената Франции против Азербайджана.
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