Иран просит помощи у России

Тегеран обращался к Москве за помощью в приобретении ядерных материалов и изготовлении ядерного топлива, сообщает CNN со ссылкой на источники в американской разведке.

Топливо может помочь Ирану привести в действие его ядерные реакторы и потенциально еще больше сократить время, отделяющее Тегеран от создания ядерного оружия. С другой стороны, многое зависит от того, для какого реактора используется топливо, отмечают эксперты.

Пока неизвестно, согласилась ли Россия помочь. Однако партнерство между РФ и Ираном в последние месяцы расширяется. Иран поставляет БПЛА и другое оборудование России для использования в войне против Украины. Москва же, как сообщалось, давала Тегерану советы о том, как подавлять масштабные протесты в стране.