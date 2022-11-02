Трамп возвращается в президентскую гонку?
Экс-президент США, миллиардер Дональд Трамп может уже 14 ноября объявить о намерении бороться за пост главы государства в 2024 году, пишет CNN.
По данным издания, объявление будет сделано в период с 14 по 20 ноября.
Трамп был президентом США с 2017 по 2020 год, однако не смог переизбраться на второй срок. После вероятной победы республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс США, которые состоятся 8 ноября, он может объявить о начале своей президентской кампании.