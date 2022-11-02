В Баку состоится III Международный форум «Новые вызовы в образовании»

Форум, организованный платформой практики и коммуникации работников сферы образования T-Network совместно с Министерством науки и образования, Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Фондом развития образования и Институтом образования, пройдет в гибридном формате.

Основная цель форума – обсудить новые вызовы в образовании, добиться дальнейшего повышения качества путем рассмотрения образовательных требований новой эпохи. Международный форум пройдет под девизом «Более образованное будущее» и охватит такие темы, как процесс обучения и глобальные компетенции в цифровом мире.

Форум руководствуется направлением «Азербайджан 2030: Национальные приоритеты социально-экономического развития», документом ОЭСР «Будущее образования и навыков – 2030», целью качественного образования, являющейся одной из целей Устойчивого развития ООН.

Напомним, что 54-е заседание Правления PISA прошло в Баку со 2 по 4 ноября. Более 70 экспертов из 46 стран мира посетили Баку в связи с данным мероприятием.