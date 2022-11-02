Житель Загаталы забил знакомого бутылкой спиртного

В прокуратуру Загатальского района поступила информация об убийстве жителя села Фындыглы Эльхана Халилова, 1970 года рождения, сообщили в Генпрокуратуре.

Проведенное расследование выявило основательные подозрения в том, что убийство совершил знакомый Халилова, Григорий Бургандинов, 1952 года рождения, на почве личного конфликта, несколько раз ударив жертву бутылкой от спиртного напитка по голове.

По факту в прокуратуре Загатальского района возбуждено уголовное дело, Бургандинов был задержан и передан следствию.

Следствие по делу продолжается.