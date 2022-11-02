Путин заявил, что Польша хочет «поглотить» Украину ВИДЕО
В Польше «никуда не делась» идея «поглотить» Украину, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с историками и представителями традиционных религий страны.
«Мы знаем об идеях создания в некоторой части политического бомонда Польши великого государства «от моря до моря», перед Второй мировой войной об этом немало говорили, это была идея фикс, от Балтийского моря до Черного. Сейчас мы видим объятия руководителей Польши и Украины. А идейка-то, она жива, идея поглощения Украины никуда не делась», - сказал Путин.