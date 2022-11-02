Путин рассказал, почему начал воевать с Украиной

Президент России Владимир Путин заявил, что если бы Россия не вторглась бы в Украину, «события бы разворачивались по неблагоприятному для нее сценарию», пишут российские СМИ.

«Столкновение России с этим возникшим на Украине неонацистским режимом было неизбежным. Если бы в феврале мы не предприняли бы ряд соответствующих действий, то все было бы то же самое, только с худшей для нас позиции», - сказал Путин.