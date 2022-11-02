Минобороны КНР: США вынуждают китайскую армию готовиться к войне

Народно-освободительная армия Китая постоянно готовится к войне «на фоне провокационных действий США, которые все активнее пытаются использовать Тайвань для сдерживания КНР», заявил в пятницу официальный представитель Минобороны Китая Тань Кэфэй.

Он отметил, что «Вашингтон все больше пренебрегает принципом «одного Китая». «Наша армия решительно пресечет любые попытки обеспечить так называемую независимость острова, как и действия сепаратистов, вмешательство внешних сил во внутренние дела Китая», - говорится в заявлении.

Тань Кэфей подчеркнул, что «США покушаются на территориальную целостность КНР, резко усугубляя тем самым ситуацию, нарушая мир и стабильность в Тайваньском проливе».