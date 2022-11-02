Еще одна страна захотела стать посредником России и Украины
Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа выразил готовность государства стать посредником между Россией и Украиной, пишут российские СМИ.
«Его величество король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа подтверждает готовность Королевства Бахрейн выступить посредником между Россией и Украиной, чтобы остановить конфликт», - заявили в диппредставительстве.
По его словам, «Манама готова способствовать этому и без колебаний возьмет на себя любую необходимую роль в поиске выхода из противостояния».