Затем минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших свои жизни в борьбе за независимость и территориальную целостность нашей страны.

Выступивший на мероприятии со вступительным словом министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев подчеркнул, что День Победы является символом единства нашего народа. По его словам, доблестная Армия под руководством Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева золотыми буквами вписала в историю Азербайджана новую незабываемую страницу: «В судьбе азербайджанского народа есть такие знаменательные дни, когда были заложены основы важных начал, определивших его дальнейшую жизнь. Одним из таких дней является День Победы, который является летописью мужества и героизма. Этот день, являющийся предметом гордости и чести каждого азербайджанца, вернул Азербайджану чувство достоинства и высоко поднял, возвысил имя нашей Родины».

В своей речи министр подчеркнул, что для устойчивого развития отечественного здравоохранения улучшение качества медицинского обслуживания, укрепление материально-технической базы здравоохранения и профессиональной подготовки кадров играют большую роль. По его словам, время показало, что открытие оснащенных самым современным медицинским оборудованием новых клиник и лечебно-диагностических центров в столице, открытие районных центральных больниц в регионах, особенно в прифронтовых районах, - своевременно предпринятые шаги.

«Армия медицинских работников Азербайджана, проявив настоящий героизм и верность своей профессии, вернула в ряды защитников Родины сотни наших раненых бойцов. Мы одержали долгожданную Победу ценой крови и жизни наших шехидов, среди которых были и медицинские работники. Память о наших врачах-шехидах, большинство из которых являются выпускниками Азербайджанского медицинского университета, всегда будет жить в наших сердцах», - отметил в заключение Теймур Мусаев.

В своем выступлении ректор АМУ, профессор Герай Герайбейли подчеркнул, что неоценимое значение исторической Победы Азербайджана никогда не забудется нашим народом: «Среди наших бойцов, проявивших героизм на полях сражений в 44-дневную Отечественную войну, были также выпускники Азербайджанского медицинского университета и военные врачи. Рискуя своими жизнями, они выносили с поле боя раненых военнослужащих и оказывали им первую медицинскую помощь. Благодарный азербайджанский народ никогда не забудет героизм медицинских работников, возвысившихся до вершины шехидства».