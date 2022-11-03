США отправят Украине танки и новую помощь

Соединенные Штаты выделят Украине новый пакет военной помощи на $400 млн. Он предполагает передачу Киеву 45 чешских танков Т-72. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх, сказано на сайте оборонного ведомства.

"Сегодня министерство объявляет о дополнительной помощи на цели безопасности для Украины объемом около $400 млн", - сказала она.

Помощь предоставят в рамках инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Это предполагает заключение министерством соответствующих контрактов с производителями, а не предоставление вооружения из запасов Пентагона.

По словам Сабрины Сингх, средства пойдут на "обновление систем ПВО Hawk для их включения в последующие пакеты помощи Киеву, а также модернизацию при участии Нидерландов и Чехии 45 танков Т-72".