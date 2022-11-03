Американцев призвали не митинговать в Ереване
Посольство США в Армении выступило с заявлением, в котором предостерегло своих граждан от участия в запланированном 5 ноября митинге оппозиционного движения «Сопротивление», пишут СМИ этой страны.
Причиной такого предупреждения, согласно заявлению, является угроза столкновений и беспорядков.
«Даже демонстрации, намеченные как мирные, могут перерасти в конфронтацию и, возможно, жестокие действия... Избегайте района (проведения акции), следите за обновлениями в местных медиа, избегайте скопления людей, избегайте демонстраций. Сообщите друзьям и семье о вашей безопасности».