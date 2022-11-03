Саакашвили стало хуже

По ее словам, М.Саакашвили с марта сильно похудел и у него регулярно поднимается температура.

Г.Аласания добавила, что, хотя врачи неоднократно обследовали его, но не смогли определить причину заболевания. Напротив, состояние экс-президента со временем становится все более тяжелым.

По словам Г.Аласания, М.Саакашвили ожидает отправку за границу для лечения.

Отметим, что М. Саакашвили, вернувшийся в Грузию незаконным путем в конце сентября прошлого года, был арестован 1 октября в одной из квартир в Тбилиси. Бывший президент уже некоторое время проходит лечение в одной из частных клиник Тбилиси из-за проблем со здоровьем, возникших после проведенных им в тюрьме голодовок.