Еще одна страна отправит танки Украине

Нидерланды выделят новый пакет помощи Украине на сумму €120 млн, который включает в себя танки и прочее вооружение. Об этом заявило Министерство обороны страны на официальном сайте.

"Нидерланды снова поставляют Украине тяжелую военную технику. Общая стоимость пакета составляет 120 млн евро, из которых 45 млн евро предназначены для танков Т-72", - говорится в заявлении. Украина может получить танки уже в декабре.