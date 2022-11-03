В Ханкенди Варданян подкупил генерала Волкова квартирой в Москве горячая тема
Как уже ранее сообщал haqqin.az, Рубен Варданян, российский миллиардер армянского происхождения, приступил к исполнению обязанностей «госминистра» сепаратистского режима в Ханкенди. На новом месте работы Варданян будет иметь широкие полномочия и, фактически, станет «престуником №1» на территориях, подконтрольных российским миротворцам. Разумеется, оставив за бортом генерала Андрея Волкова, который ими командует.
Версия о том, что отказ Варданяна от российского гражданства и переезд в Ханкенди было планом Москвы, повторяется в российских и армянских СМИ так часто, что стала уже общепринятой. Если это действительно так (а все факты говорят именно об этом), то Кремль определенно решил «нырнуть в прошлое» и инициировать в Карабахе вторую волну армянского сепаратизма (первая, начавшаяся в 1988 году, завершилась в 2020-м разгромом армянской армии и вооруженных формирований сепаратистов - ред.).
Напомним, в 1998 году, дабы не допустить мирное урегулирование межнационального конфликта в Карабахе, Россия свергла первого президента Армении Левона Тер-Петросяна и привела к власти одного из лидеров сепаратистского движения, главаря террористических бригад Роберта Кочаряна.
И вот, спустя 34 года Москва повторяет тот же ход, делая ставку на «своего человека в Ханкенди» - Рубена Варданяна, успевшего проявить активность не только на словах.
Судя по всему, отставной московский олигарх сумел не только оттеснить от кормила Араика Арутюняна и его ближайшее окружение, но и найти «общий язык» с командующим российским контингентом, генерал-майором Андреем Волковым. По сообщению СМИ, Варданян подарил Волкову шикарную квартиру в центре Москвы, а также «пристроил» на работу в своих бизнес-учреждениях родственников российского генерала.
Также утверждается, что Варданян полностью профинансировал недавний митинг в Ханкенди и даже оплатил перевозку автобусами сотен людей из Армении, причем, сделал это через подставных лиц. К подобным махинациям Варданяну, за которым тянется длинная цепочка финансовых преступлений, не привыкать.
Напомним, что в 2019 году журналисты-расследователи из Центра по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовали отчет о «теневой» деятельности нынешней «персоны №1» в Ханкенди, в котором, в частности, указывалось, что Варданян через инвесткомпанию «Тройка Диалог» (которую он позже продал) создал сеть офшорных компаний, которые позволяли ежегодно «отмывать» порядка 4,6 миллиарда долларов.
В связи с этим депутаты Европарламента потребовали ввести в отношении бизнесмена санкции. Кроме того, было инициировано расследование.
Журналисты связывают «Тройку Диалог» с такими скандалами, как «дело Магнитского», завышение стоимости заправки самолетов в аэропорту Шереметьево, а также уклонение от уплаты налогов страховыми компаниями (в частности, «Росгосстрахом»)…