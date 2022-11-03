«Специалисты» из New Life избивали и связывали пациентов

Состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу руководителя наркологического реабилитационного центра New Life Оруджали Алигейдарова и других сотрудников учреждения: Эльвюсала Гусейнова, Фамиля Рзаева, Сархана Алиева и Ганбара Гасанова. Все они обвиняются в истязании и незаконном лишении свободы пациентов.

Как сообщалось ранее, один из пациентов, проходящих лечение в реабилитационном центре, Гусейн Мамедов, был избит сотрудниками центра при попытке сбежать, затем ему связали руки. На следующий день состояние мужчины ухудшилось. Мамедова доставили в больницу, но спасти ему жизнь не удалось.

Хотя в материалах уголовного дела утверждается, что состояние Гусейна Мамедова ухудшилось в результате применения пыток, есть версия, что он умер от передозировки наркотиков.

Допрошенные в суде свидетели давали противоречивые показания: одни утверждали, что пытки в данном учреждении применялись, другие это отрицали. Неоднозначные мнения звучали и касательно эффективности программы «12 шагов», которая применялась для лечения наркозависимых в данном центре.

К примеру, Талех Абдуллаев, допрошенный в качестве свидетеля, рассказал, что лечился в New Life несколько месяцев и сумел излечиться от наркозависимости.

«В своих показаниях на следствии вы говорили, что к пациентам применялись пытки. А в суде вы это отрицаете», - сказал свидетелю прокурор.

Свидетель объяснил, что связывание рук было одним из правил применяемой программы и проводилось оно с целью усмирения буйных пациентов.

Следующий свидетель, допрошенный в ходе процесса, Урфан Агаев в своих показаниях заявил, что много лет являлся наркоманом и что с подсудимыми познакомился в одном из реабилитационных центров. По его словам, последние договорились после выписки создать собственное лечебное учреждение для наркозависимых.

«Сначала создали центр в Набрани, я к ним присоединился позже. В то время они уже переехали в Новханы. Пришел волонтером, официальной зарплаты не получал».

Свидетель рассказал, что ему звонил отец покойного Гусейна Мамедова, чтобы разузнать об обстоятельствах смерти сына. Агаев ответил, что в то время не дежурил.

Прокурор спросил Агаева, как в реабилитационном центре обращались с беглецами. Свидетель сказал, что не сталкивался с такими ситуациями.

Судебный процесс продолжится 15 ноября.