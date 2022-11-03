Резников: Россияне могут оставить Херсон

Российские войска могут отступить из Херсонской области, так как Россия потенциально к этому готова. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, пишет BBC.

“Думаю, что они потенциально готовы к очередному акту доброй воли относительно правого берега Днепра, в районе Херсона и области, но для этого им все равно придется потерять часть своего потенциала из-за ответных действий ВСУ", - сказал он.

По словам министра, Россия имеет привычку “демонстрировать жесты доброй воли”. Примером этого стали отвод войск из Киевской области и с острова Змеиный.