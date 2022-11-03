Белый дом объяснил слова Байдена об «освобождении Ирана»

Говоря о "скором освобождении" Ирана, президент Соединенных Штатов Джо Байден выражал солидарность с иранскими протестующими. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Президент выражал нашу солидарность с протестующими... Давая понять, что мы поддерживаем иранских мужчин и женщин, которые пытаются мирно протестовать. Что мы собираемся делать, так это продолжать искать пути для привлечения режима к ответственности за то, как он обращается со своим народом", - сказал представитель Белого дома.

По его словам, "руководство Ирана сталкивается с проблемами, которые оно само создало". Джон Кирби подчеркнул, что, по мнению Вашингтона, "народ Ирана должен (сам - ред.) определять свое будущее.

"В этом смысле позиция США не изменилась", - заверил чиновник.