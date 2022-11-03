В лицее «Зякалар» открылся созданный по инициативе Миноборонпрома класс ФОТО
4 ноября в лицее «Зякялар» №287 состоялось открытие класса «Авиамоделирование и судомоделирование». Класс был открыт по инициативе Министерства оборонной промышленности Азербайджана партнером министерства - ООО Deftech, с целью углубленного овладения молодежью техническими знаниями, раскрытия новых талантов в этой сфере, привития им современных творческих навыков.
В мероприятии приняли участие учащиеся лицея, участники Отечественной войны, инженерно-педагогический состав, директор лицея «Закалар» Айгюн Ахмедли, советник министра оборонной промышленности Ариф Бабаев, руководитель ООО Deftech Эльмар Гадимов и другие гости.
Сначала участники мероприятия ознакомились с созданными в классе условиями.
А.Ахмедли выступил с речью, проинформировав о деятельности и успехах лицея «Зякалар». Он отметил, что новый класс сыграет большую роль в развитии кругозора учащихся, эффективном проведении внеклассного времени, выявлении талантливой молодежи в этой области.
От имени коллектива лицея директор выразил благодарность министру оборонной промышленности, Национальному герою Азербайджана Мадату Гулиеву и руководству ООО Deftech за созданные условия.
Советник министра оборонной промышленности Ариф Бабаев поздравил участников мероприятия с предстоящим 8 ноября – Днем Победы.
Он отметил, что Миноборонпром всегда поддерживал успешные реформы молодежной политики и образования, проводимые в Азербайджане, воспитание молодежи в духе патриотизма, совершенствование ее креативных технологических навыков, внедрение высокоинновационных решений.
Бабаев отметил успешную молодежную политику и образовательные реформы, осуществляемые в Азербайджане, и подчеркнул, что министерство всегда поддерживает работу, проводимую в этом направлении.
Подчеркнув, что класс, созданный по инициативе Миноборонпрома, является продолжением данной поддержки, советник министра отметил заслуги ООО Deftech в этом деле.
Он также сообщил, что в одной из школ города Баку в качестве пилотного проекта продолжается создание кабинета начальной военной подготовки молодежи. Министерство оборонной промышленности тесно сотрудничает с министерством науки и образования и Госслужбой по мобилизации и призыву в рамках реализации этого проекта.
Затем участники мероприятия понаблюдали за летными испытаниями модели вертолета, созданной инженером-преподавателем и учащимися вуза.