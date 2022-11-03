21:57

4 ноября в лицее «Зякялар» №287 состоялось открытие класса «Авиамоделирование и судомоделирование». Класс был открыт по инициативе Министерства оборонной промышленности Азербайджана партнером министерства - ООО Deftech, с целью углубленного овладения молодежью техническими знаниями, раскрытия новых талантов в этой сфере, привития им современных творческих навыков.

В мероприятии приняли участие учащиеся лицея, участники Отечественной войны, инженерно-педагогический состав, директор лицея «Закалар» Айгюн Ахмедли, советник министра оборонной промышленности Ариф Бабаев, руководитель ООО Deftech Эльмар Гадимов и другие гости. Сначала участники мероприятия ознакомились с созданными в классе условиями.

А.Ахмедли выступил с речью, проинформировав о деятельности и успехах лицея «Зякалар». Он отметил, что новый класс сыграет большую роль в развитии кругозора учащихся, эффективном проведении внеклассного времени, выявлении талантливой молодежи в этой области. От имени коллектива лицея директор выразил благодарность министру оборонной промышленности, Национальному герою Азербайджана Мадату Гулиеву и руководству ООО Deftech за созданные условия. Советник министра оборонной промышленности Ариф Бабаев поздравил участников мероприятия с предстоящим 8 ноября – Днем Победы.

Он отметил, что Миноборонпром всегда поддерживал успешные реформы молодежной политики и образования, проводимые в Азербайджане, воспитание молодежи в духе патриотизма, совершенствование ее креативных технологических навыков, внедрение высокоинновационных решений. Бабаев отметил успешную молодежную политику и образовательные реформы, осуществляемые в Азербайджане, и подчеркнул, что министерство всегда поддерживает работу, проводимую в этом направлении. Подчеркнув, что класс, созданный по инициативе Миноборонпрома, является продолжением данной поддержки, советник министра отметил заслуги ООО Deftech в этом деле.