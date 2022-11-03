В мероприятии также приняли участие дети шехидов.

Участники мероприятия посетили Аллею почетного захоронения и Вторую Аллею шехидов. Автопробег завершился перед Парком военных трофеев.

Было отмечено, что уже ставший традиционным автопробег посвящен победе Азербайджана во Второй Карабахской войне и олицетворяет заботу государства о лицах, проявивших отвагу на войне.

После окончания войны по распоряжению президента Ильхама Алиева осуществляется масштабный пакет социальной поддержки семей шехидов и участников войны. В его рамках семьям шехидов и инвалидам войны было предоставлено 4000 квартир и частных домов, а за все время 13 000 квартир и частных домов. В 2022 году планируется передать 1500 квартир и частных домов, из них 1000 уже предоставлены новым владельцам.

В то же время успешно продолжаются мероприятия по обеспечению автотранспортом инвалидов войны. В послевоенный период им было передано более 300 автомобилей, а за все время - более 7500 автомобилей.