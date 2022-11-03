Си Цзиньпин: Евросоюз должен быть независимым

Евросоюз не должен зависеть или находиться под контролем какой-либо третьей стороны. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

"Надеюсь, что Европа будет стабильной и процветающей, сохраняя существующую линию в развитии отношений с Китаем. Нельзя зависеть и быть подконтрольным третьей стороне", - сказал глава Китая.

По словам Си Цзиньпина, Пекин всегда рассматривал Евросоюз в качестве партнера, поэтому поддерживает самостоятельную политику объединения. Он напомнил, что, несмотря на сложную внешнеполитическую ситуацию, Китай стремится к поддержанию взаимовыгодных отношений с Европой.