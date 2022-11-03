Григорян: Россия обещала внести в сочинское заявление упоминание о Карабахе

Россия обещала внести в сочинское заявление упоминание о Карабах е, но этого не произошло, заявил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян. Об этом пишут армянские СМИ.

По его словам, Армения несколько раз пыталась внести в пакет российских предложений термин «нагорно-карабахский конфликт»: «Российская сторона ранее обещала, что это произойдет, но не произошло. Мы также хотели по поводу развертывания миротворцев, чтобы четко было отмечено, что миротворцы развернуты в Карабахе, но вышло так, что это тоже не нашло места в итоговом заявлении в Сочи».

«В настоящее время на столе есть 2 бумаги - одна азербайджанская, над которой мы работали, и российская, которая представляет собой предложение о параметрах пакета мирного соглашения. Запад просто помогает найти варианты. 5 известных пунктов - это более развернутая версия тех пяти пунктов, конечно, мы проделали более специализированную работу, чтобы это стало документом, близким к рамкам мирного договора», - сказал Григорян.