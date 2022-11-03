Америка освобождает Иран главная тема
Заявление американского президента, сделанное как бы между прочим, выдало ход мыслей людей в Белом доме. Иран всегда занимал немалое внимание руководства США при всех руководителях в последние сорок лет, сейчас же, похоже, терпение Вашингтона окончательно лопнуло.
Джо Байден выступал на предвыборном митинге в калифорнийском городе Оушенсайд, его речь была посвящена оказанию медицинской помощи американским ветеранам, воевавшим в Ираке и Афганистане. Когда же на митинге появились лозунги «Free Iran!» – «Освободите Иран!», президент тут же отреагировал: «Не волнуйтесь, мы собираемся освободить Иран. Они сами освободят себя очень скоро».
Никаких других комментариев не последовало, и публике осталось самой догадываться о том, что имел в виду глава Белого дома. Очевидно, что он ссылался на массовые акции протеста, не затухающие в Иране уже много недель подряд: иранский народ готов идти на большие жертвы, чтобы добиться освобождения от постылого режима. Но и фраза президента «мы собираемся освободить Иран» явно появилась неслучайно.
Вряд ли есть какой-то детальный план по свержению власти в Тегеране при помощи западных спецслужб, но политика, продиктованная экспансионистскими интересами КСИР и радикального духовенства, вызывает в последнее время нешуточную озабоченность. Она напрямую связана с острым конфликтом с Западом, в который вступила Россия.
Совершая один за другим катастрофические просчеты, кремлевская дипломатия, не получив поддержки не только от стран-гигантов, входящих, помимо самой России, в БРИКС, но и от партнеров по ОДКБ, бросилась укреплять связи и даже обращаться за помощью к режимам-изгоям, в число которых Российская Федерация стремительно сваливается.
По словам представителя Госдепартамента Неда Прайса, «очевидно, что Россия сейчас находится в довольно тяжелом положении. Безусловно, она... отчаянно ищет партнеров, которых в противном случае она могла бы и не искать. Иран попадает в эту категорию, и КНДР попадает в эту категорию...»
И если слухи о том, что Северная Корея представляет дополнительный интерес для российской армии как поставщик артиллерийских снарядов, пока не подтвердились, то иранские беспилотники уже активно и массово применяются против гражданских энергетических объектов Украины. А по сообщению CNN, идет подготовка к отправке в Россию иранских баллистических ракет малого радиуса действия. Основы взаимовыгодного сотрудничества понятны: Россия усиливает ударную мощь своей армии, которая девятый месяц топчется в Украине, а Иран получает средства для финансирования своей программы вооружений и испытывает образцы в масштабной войне в Украине.
То, что в ходе поиска взаимной выгоды должна была всплыть тема ядерного оружия, даже не вызывает сомнения, а теперь подтверждается и источниками в разведке, на которые ссылается CNN. Как прокомментировал это сообщение Джеймс Эктон, эксперт по ядерным вооружениям из Фонда Карнеги, «три-четыре года назад, когда российско-американские отношения были плохими, но не катастрофическими, я бы с большим скепсисом отнесся к новости, что Россия оказывает Ирану помощь [в ядерной программе]. Но в нынешних условиях, когда отношения между США и Россией чрезвычайно плохие, а российско-иранские становятся все лучше, я думаю, мотивация России может быть иной».
В этом контексте и мотивация США становится совсем другой. Страна, обладающая одним из самых разрушительных ядерных потенциалов и ведущая, по ее словам, войну с Западом, пусть пока и на территории Украины, вступает в тесную связь с другой страной, которая о ядерном потенциале мечтает, а ее лидеры открыто говорят о необходимости уничтожить Израиль и «сатанинские» Соединенные Штаты.
Можно, конечно, наивно надеяться, что из этой связки ничего катастрофически плохого не выйдет, но лучше исходить из худшего и, увы, более вероятного сценария, и активно противодействовать ему.
Это означает, что проблема укрощения слетевшей с тормозов России самым непосредственным образом связана с укрощением воинственного Ирана. В Белом доме это понимают и над задачей плотно работают. Отсюда и брошенная будто случайно фраза Байдена: «Мы освободим Иран».