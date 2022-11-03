Фарид Исаев, автор haqqin.az 22:29

Заявление американского президента, сделанное как бы между прочим, выдало ход мыслей людей в Белом доме. Иран всегда занимал немалое внимание руководства США при всех руководителях в последние сорок лет, сейчас же, похоже, терпение Вашингтона окончательно лопнуло.

Джо Байден выступал на предвыборном митинге в калифорнийском городе Оушенсайд, его речь была посвящена оказанию медицинской помощи американским ветеранам, воевавшим в Ираке и Афганистане. Когда же на митинге появились лозунги «Free Iran!» – «Освободите Иран!», президент тут же отреагировал: «Не волнуйтесь, мы собираемся освободить Иран. Они сами освободят себя очень скоро». Никаких других комментариев не последовало, и публике осталось самой догадываться о том, что имел в виду глава Белого дома. Очевидно, что он ссылался на массовые акции протеста, не затухающие в Иране уже много недель подряд: иранский народ готов идти на большие жертвы, чтобы добиться освобождения от постылого режима. Но и фраза президента «мы собираемся освободить Иран» явно появилась неслучайно. Вряд ли есть какой-то детальный план по свержению власти в Тегеране при помощи западных спецслужб, но политика, продиктованная экспансионистскими интересами КСИР и радикального духовенства, вызывает в последнее время нешуточную озабоченность. Она напрямую связана с острым конфликтом с Западом, в который вступила Россия.

Совершая один за другим катастрофические просчеты, кремлевская дипломатия, не получив поддержки не только от стран-гигантов, входящих, помимо самой России, в БРИКС, но и от партнеров по ОДКБ, бросилась укреплять связи и даже обращаться за помощью к режимам-изгоям, в число которых Российская Федерация стремительно сваливается. По словам представителя Госдепартамента Неда Прайса, «очевидно, что Россия сейчас находится в довольно тяжелом положении. Безусловно, она... отчаянно ищет партнеров, которых в противном случае она могла бы и не искать. Иран попадает в эту категорию, и КНДР попадает в эту категорию...» И если слухи о том, что Северная Корея представляет дополнительный интерес для российской армии как поставщик артиллерийских снарядов, пока не подтвердились, то иранские беспилотники уже активно и массово применяются против гражданских энергетических объектов Украины. А по сообщению CNN, идет подготовка к отправке в Россию иранских баллистических ракет малого радиуса действия. Основы взаимовыгодного сотрудничества понятны: Россия усиливает ударную мощь своей армии, которая девятый месяц топчется в Украине, а Иран получает средства для финансирования своей программы вооружений и испытывает образцы в масштабной войне в Украине.