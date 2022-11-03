Starlink в Украине отключили за неуплату

ВСУ потеряли связь с 1300 терминалами Starlink компании SpaceX. Предположительно, они были отключены за неуплату, сообщает CNN.

Проблемы с подключением начались в конце октября 2022 года. По словам источников, для украинских военных это стало огромной проблемой. SpaceX взимала с украинских военных $2500 долларов в месяц за связь каждого из 1300 терминалов с системой. Общий счет за услуги к сентябрю вырос почти до $20 миллионов, и военные больше не смогли позволить себе платить.

В начале октября Министерство обороны Украины направило письмо в Минобороны Великобритании с просьбой оплатить ежемесячный счет в размере $3,25 миллиона.

SpaceX прислала письмо в Пентагон, где говорится о том, что в Украине находится почти 20 000 терминалов Starlink. Компания признала, что большинство из них предоставила не она, а правительства Соединенных Штатов, Польши и Великобритании. В письме утверждалось, что эти источники также оплачивали около 30% ежемесячного счета за подключение.