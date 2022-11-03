Мошенник Гаджиев развел брата экс-главы Джебраила на 129 тысяч манатов, все вернул и сел на 6 лет

Как сообщает haqqın.az, согласно обвинению, Гаджиев подговорил своего знакомого Турала Халилова на совершение преступлений (уголовное дело в отношении Халилова возбудили в отдельном порядке, в настоящее время его судят в Бакинском суде по тяжким преступлениям - ред.). Так, в марте 2017 года Рашад Гаджиев обманул Намика Назарова, представившись сотрудником SOCAR и пообещав устроить последнего водителем в проект «TANAP» в обмен на тысячу манатов. Аналогичным образом он провел Эльмана Агаева, пообещав в обмен на 3 тысячи манатов устроить его сына Орхана и родственника Парвиза водителями в Caspian Drilling. Позже мошенник, также представляясь высокопоставленным сотрудником SOCAR, обманул Эльвина Джафарова, Акифа Джафарова, Эльвина Мамедова, Сархана Мехтиева, Нуру Нурузаде и других, обещая устроить их на работу в различных проектах Госнефтекомпании.

На этом Гаджиев не успокоился и обманул еще несколько человек в «сотрудничестве» с Расимом Мусеибовым. Среди жертв мошенников оказался Гумбат Сафаров, брат покойного Махмуда Гулиева, экс-главы исполнительной власти Джебраильского района. Гулиеву аферисты пообещали продать принадлежащий ему дом торжеств на 700 тысяч манатов выше реальной стоимости, которая составляла 4 с половиной миллиона манатов. В общей сложности в результате аферы брат бывшего главы района потерял 129 тысяч манатов - за якобы оценку недвижимости, доставку денег от проживающего за рубежом клиента чартерным рейсом и другие услуги.

Гумбат Сафаров рассказал, что познакомился с Гаджиевым через своего знакомого маклера Низами Мехтиева. В своем заявлении потерпевший подчеркнул, что причиненный ущерб возмещен, и никаких претензий к обвиняемым он не имеет.

Решением суда Рашада Гаджиева приговорили к 6, а Расима Мусеибова - к 5 годам лишения свободы. Последнему, правда, приговор заменили на двухлетний условный - с подпиской о невыезде.