Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром обороны страны Алексеем Резниковым и подтвердил продолжение оказания экономической и гуманитарной помощи, сообщила пресс-служба Белого дома.

«Помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой офиса президента Андреем Ермаком, министром обороны Резниковым и другими сегодня в Киеве, чтобы подчеркнуть непоколебимую поддержку Соединенными Штатами Украины и ее народа», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы Белого дома, Салливан также подтвердил продолжение оказания экономической и гуманитарной помощи Украине.