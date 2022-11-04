Салливан: США отказываются от переговоров с Россией

США отказываются от переговоров с Россией, которая стремится сохранить оккупированные территории Украины, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой офиса президента Андреем Ермаком, министром обороны Резниковым.

«Неприемлемы сами условия, на которых россияне в принципе готовы вести диалог, поскольку все разговоры должны начинаться с полной деоккупации Украины», - сказал Салливан.

Он отметил, что США пообещали предоставить Украине помощь, необходимую для освобождения Херсона.

«При любых результатах выборов в Конгресс, которые пройдут 8 ноября, военная и финансовая поддержка Украины сохранится», - сказал Салливан.