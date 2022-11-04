Меркель призвали экономить

Правительство Германии призвало экс-канцлера Ангелу Меркель быть экономнее в расходовании госсредств, которые направляются на содержание ее бюро в Бундестаге, пишет Der Spiegel.

Издание со ссылкой на документ пишет, что офис экс-канцлера не должен быть «статусным». Меркель напомнили, что он предназначен «для выполнения должностных обязанностей и постоянных обязательств». В правительстве уточнили, что политик не может использовать его в личных целях и для получения дополнительного дохода.

Командировочные расходы Меркель могут вернуть только в том случае, если она совершает поездку от имени и в интересах ФРГ, уточнил журнал. При этом роскошное содержание офиса Меркель с девятью сотрудниками в Бундестаге вызвало критику. Экс-канцлера призвали экономить, в том числе на проезде, а также укомплектовать штат согласно требованиям.