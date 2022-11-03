США создают Группу содействия безопасности Украины

Соединенные Штаты создают Группу для координации усилий союзников и поддержанию необходимого Украине уровня оказания военной помощи, сообщила заместительница спикера Пентагона Сабрина Сингх в пятницу.

По её словам, указанное образование, которое будет называться SAGU (Security Assistance Group of Ukraine – Группа содействия безопасности Украины), войдет в структуру Командования армии США в Европе, штаб-квартира которого располагается в Висбадене (Германия).

Сингх добавила, что указанная Группа «обеспечит продолжение поддержки Украины в долгосрочной перспективе», а также поможет упорядочить систему обучения и помощи, «с ходу» созданную союзниками в начале полномасштабной войны.