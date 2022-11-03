После того, как поддерживаемые Турцией вооруженные группировки были изгнаны боевиками «Хайат Тахрир аш-Шам» из Африна и близлежащих сел, Анкара запустила новый план действий на севере Сирии, решив воссоздать «Сирийскую национальную армию», чтобы прекратить с её помощью столкновения между противоборствующими вооруженными группировками.

Как сообщают турецкие СМИ, для этого в город Газиантеп вызвали полевых командиров вооруженных формирований, входящих в состав оппозиционной режиму Асада «Сирийской национальной армии», с которыми было проведено четырехчасовое совещание.

Руководители военных и разведывательных структур Турции уверили их в неизменности поддержки со стороны Анкары и, одновременно, дали ясно понять противникам режима Башара Асада, что хаос и конфликты внутри «Сирийской национальной армии» больше не могут продолжаться, а потому все местные вооруженные формирования, связанные с тем или иным полевым командиром, должны объединиться в форме регулярной армии и разместиться в общих казармах.

Обеспечение общественного порядка на подконтрольных Турции территориях на севере Сирии будет возложено на вновь сформированные полицейские структуры.

Напомним, что Турция не препятствовала оккупации Африна и прилегающих территорий, осуществленной группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам». Согласно сообщениям, поступающим из региона, она позволила террористической структуре «Хайят», обладающей сильной и жесткой внутренней иерархией, укрепить свои позиции в провинции Алеппо и преподнесла тем самым урок конкурирующим друг с другом группировкам внутри «Сирийского национального движения», предметно объяснив, к чему может привести невыполнение приказов Анкары.