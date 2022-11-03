Издание Business Insider сообщает, что инцидент, возможно, произошел не случайно, и что Анатолий Карпов мог подвергнуться нападению из-за его позиции по войне в Украине.

В нескольких интернет-изданиях активно обсуждаются возможные причины падения в Москве перед зданием Госдумы 71-летнего Анатолия Карпова, депутата Госдумы РФ и экс-чемпиона мира по шахматам, получившего в результате серьезные травмы головы.

В настоящее время Карпов находится в состоянии искусственной комы. По сообщениям ряда российских СМИ, экс-чемпион был найден пьяным и без сознания.

Андрей Ковалев, председатель Общероссийского движения предпринимателей, предположил, что на Карпова напал неизвестный злоумышленник.

«Надеюсь, негодяя найдут», - написал он в Telegram.

Однако, как сообщает новостной канал Mash, процитировавший мнение дочери экс-чемпиона мира, Софьи, речь идет о несчастном случае.

Как сообщает РИА Новости, Анатолий Карпов был доставлен в отделение нейрореанимации Института Склифосовского в Москве с переломом бедренной кости и тяжелыми травмами головы. По информации, поступившей в ночь на среду, жизни Карпова ничего не угрожает, но он все еще находится в больнице.

Анатолий Карпов известен, как провластный политик и сторонник президента Владимира Путина. Однако через полтора месяца после российского вторжения в Украину, Карпов, выступая на одном из казахстанских телеканалов, призвал прекратить войну, «чтобы мирные люди перестали умирать».

«В конце концов, жертвами становятся обычные люди, - подчеркнул в том телеинтервью экс-чемпион мира по шахматам. – Политики и генералы решают, а простые люди воюют, мирные жители гибнут».

Новость об инциденте с Анатолием Карповым стала последней в череде странных событий, связанных с известными россиянами. Как известно, в 2022 году при весьма загадочных обстоятельствах погибли свыше двенадцати олигархов и топ-менеджеров, связанных, главным образом, с энергетической отраслью страны.

В качестве причин, объясняющих гибель этих людей, официальные лица называли самоубийства, случайные падения, сердечные приступы и инсульты.