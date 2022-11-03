Зеленский: Россия скрывает свои потери

Заявления руководства России о готовности к переговорам являются ложью и это очень хорошо понимают в мире, заявил президент Украины Владимир Зеленский в традиционном вечернем видеообращении.

«Наиболее жестокие боевые действия на протяжении всей этой недели сосредоточены на Донбассе. Это Бахмут и Соледар. Держим наши позиции. И на этих и некоторых других направлениях Донетчины российская армия потратила уже столько жизней своих людей и столько боеприпасов, сколько, по-видимому, не тратила в двух чеченских войнах вместе взятых», - сказал он.

По его словам, реальный уровень потерь России скрывается от российского общества.

«Мы как раз готовы к миру, к честному и справедливому миру, формулу которого мы неоднократно озвучивали. Нашу позицию мир знает. Это уважение к Уставу ООН, уважение к нашей территориальной целостности, уважение к нашим людям и должная ответственность за террор – это наказание для всех, кто виноват, и полное возмещение Россией нанесенного нам ущерба», - подчеркнул он.