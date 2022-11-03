Калын: Армения имеет конструктивные намерения
Камнем преткновения в отношениях с Арменией была оккупация Карабаха, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын турецким СМИ.
«Оккупация закончилась, параллельно исчезла и эта проблема. Теперь отношения развиваются в более позитивном, более обнадеживающем контексте. Наш президент встречался с Пашиняном. Мы хотим, чтобы этот процесс развивался. Мы знаем, что армянская сторона имеет конструктивные намерения», - сказал Калын.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!