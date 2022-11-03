Bloomberg: Иранское оружие перетягивает Израиль на сторону Украины

В этом контексте упоминается обещание министра обороны Израиля Бени Ганца, данное министру обороны Украины Алексею Резникову, об оказании помощи в создании системы раннего и точного предупреждения о ракетных ударах и других воздушных угрозах.

В публикации приводится комментарий бывшего высокопоставленного сотрудника израильской военной разведки Йоси Купервасера, экс-гендиректора Министерства стратегического планирования Израиля, о том, что Украина может стать для израильтян "испытательным полигоном" для создания системы противостояния иранским ракетным и беспилотным вооружениям.

Купервасер также считает, что возвращение Биньямина Нетаньяху на пост премьер-министра Израиля не изменит существенно приоритеты по сотрудничеству в области безопасности.

Ссылаясь на бывших и нынешних израильских госчиновников, Bloomberg пишет, что для создания системы раннего предупреждения, основанной на израильских разработках, необходимо будет использовать израильские радиолокационные технологии и программное обеспечение. Продажа таких технологий требует разрешения на экспорт, что является сложным процессом, в котором участвует ряд министерств, в том числе Министерство обороны Израиля.