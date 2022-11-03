Названо число убитых российских заключенных в Украине

Украинский центр изучения и противодействия гибридным угрозам обнаружил и верифицировал более двухсот писем за подписью Андрея Трошева (одного из руководителей ЧВК Вагнера) с соболезнованиями семьям наемников, набранных в российских колониях, пишут российские СМИ.

Всего по состоянию на середину октября погибло более 500 заключенных. Родственники некоторых погибших подтвердили информацию, что их близкие отправились на войну из колоний и погибли на территории Украины.